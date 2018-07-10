Суд може винести рішення по справі Кернеса найближчим часом

Кернес заявив, що 7 засідань поспіль сторона обвинувачення не з'являлася до суду

Рішення по справі мера Харкова Геннадія Кернеса і його охоронців, яка розглядається у Київському районному суді Полтави, може бути винесено найближчим часом. Про це Кернес повідомив сьогодні, 10 липня 2018 року, у Facebook, коментуючи результати сьогоднішнього судового засідання.

Так, Кернес зазначив, що, через "систематичну неявку" до суду сторони обвинувачення, суддя пішов у дорадчу кімнату для ухвалення рішення по справі.

"Сім засідань поспіль сторона обвинувачення не з'являлася до суду. Не з'явилися й сьогодні. Без них суддя порахував проведення дебатів безглуздим. Впевнений, що прокурори і псевдопостраждалі не були в суд і не хотіли дебатів тільки з однієї причини: вони знають, з чийого і якого саме пальця висмоктані всі звинувачення на мою адресу та адресу моїх охоронців. Тому чекаємо вже остаточного рішення, яке поставить крапку в цій сфабрикованій справі, що тягнеться понад чотири роки. Сподіваюся, що рішення буде озвучене найближчим часом", - написав Кернес.

При цьому Кернес додав, що він ні в чому не винен, а "поведінка сторони обвинувачення це підтверджує".

Фото: публікація Геннадія Кернеса у Facebook