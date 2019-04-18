Суд второй раз отложил заседание по избранию меры пресечения Павловскому

Шевченковский районный суд города Киева во второй раз отложил рассмотрение ходатайства защиты Игоря Павловского по поводу изменения меры пресечения на 19 апреля. Соответствующее решение вынесла судья Елена Мелешак, передает РБК-Украина.

По словам судьи, на судебное заседание не был доставлен Игорь Павловский за состояние здоровья. Судья подчеркнула, что причины недоставки Павловского в суд не установлены.

"На сегодня отсутствует подозреваемый Павловский. Причины его недоставки традиционно не подтвержденные. Рассмотрение откладываем на завтра на 11 часов", - заявила судья.

Прокурор по делу сообщил, что срок содержания под стражей истекает 30 апреля.

"30 апреля истекает срок содержания под стражей Игоря Павловского. Да, действительно, квалификация была изменена с 115 статьи на 396. Не могли доставить его в суд сегодня через то, что сейчас Павловский находится под стражей. Мы с позицией адвокатов не согласны вообще, поэтому будем отрицать. Мы будем настаивать на содержании под стражей", - заявил прокурор по делу Дмитрий Боян.

Вместе с тем, адвокат Максим Болдин утверждает, что не знает, что с Игорем Павловским.

"Я не знаю, что с Павловским. Мне стало известно, что нет доставки конвоя на сегодняшнее заседание. Павловский сейчас ограничен в передвижении. Сейчас я планирую посетить Павловского в ИВС", - сообщил он.

Отметим, вчера заседание также не состоялось из-за неявки на заседания прокуроров и недоставление в зал подозреваемого Павловского.

Напомним, 10 ноября прошлого года бывшего помощника депутата Верховной рады Николая Паламарчука Игоря Павловского арестовали в деле об убийстве активисты Екатерины Гандзюк.