Суд встал на сторону Барщовского в споре с "Инвестохиллз Веста"

Фото: Тарас Барщовский (tbfruit.com)

Решение о взыскании с бизнесмена уплаты 75 млн евро признано незаконным

Северный апелляционный хозяйственный суд Киева по заявлению владельца группы компаний T.B. Fruit Тараса Барщовского пересмотрел решение постоянно действующего третейского суда при Всеукраинской общественной организации "Союз инвесторов Украины" от 12 марта 2020 года и отменил его как незаконное. Об этом сообщает УНИАН, передает РБК-Украина.

Таким образом, решение о взыскании задолженности по кредитному договору ООО "Танк Транс" перед ОАО "Дельта Банк" на сумму 75 млн евро не является законным. Истцом в третейский суд было ООО "Финансовая компания "Инвестохиллз Веста".

Напомним, это уже не первое судебное решение, которое принимается в пользу владельца T.B. Fruit. На прошлой неделе Хозяйственный суд города отказал в удовлетворении заявления ООО "Финансовая компания "Инвестохиллз Веста" о наложении ареста на имущество ООО "Танк Транс" и других предприятий.

Тарас Барщовский является основателем и владельцем группы компаний T.B. Fruit - ведущего производителя концентрированных соков в Европе, третьего в мире производителя яблочного пектина. Каждая 10-я бутылка сока в мире сделана из фруктов и ягод, переработанных T.B. Fruit.

В состав группы входят 7 заводов по переработке фруктов и овощей (Украина, Польша, Молдова), агрокультура, транспортно-логистический, инжиниринговый бизнесы, компания по изготовлению деревянных поддонов, а также собственная торговая марка соков прямого отжима Galicia.

Как писало РБК-Украина, по результатам 2019 года T.B. Fruit в Украине перечислила в бюджеты всех уровней 172 млн грн налогов, что на 63 млн грн больше, чем за тот же период 2018 года.