ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Суд восстановил люстрированного офицера СБУ и взыскал 2,5 млн гривен

Новости » Политика     11.03.2020 - 16:08
Суд восстановил люстрированного офицера СБУ и взыскал 2,5 млн гривен
Фото: Владимир Верхогляд (most.ks.ua)

Окружной админсуд Киева восстановил Владимира Верхогляда  

Окружной административный суд Киева восстановил люстрированного офицера Службы безопасности Украины Владимира Верхогляда в должности и взыскал в его пользу 2,5 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Судебный репортер".

Сообщается, что суд восстановил Верхогляда в должности офицера по особым поручениям I категории советников и консультантов главы СБУ. Суд установил, что его должность не была политической и в отношении Верхогляда не доказана правомерность люстрации.

Кроме того, его пользу взыскали среднемесячное денежное обеспечение за период с марта 2015 по 3 марта 2020 в сумме 2,45 млн гривен.

Также сообщается, что в ноябре 2014 года СБУ сообщала об отсутствии сведений о том, что Верхогляд способствовал узурпации власти Виктором Януковичем или подрывал основы национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним, Верхогляд с 2008 по 2012 годы возглавлял управление СБУ в Днепропетровской области.

До этого восстановленный в должности прокурора Киева Сергей Юлдашев приступил к выполнению обязанностей. Юлдашев был уволен в 2015 году по закону о люстрации. До этого против него было открыто уголовное дело по факту злоупотребления властью и получения неправомерной выгоды.

В Раде появился текст законопроекта Зеленского об усовершенствовании СБУ
Новости Украины Служба безопасности Украинылюстрациядолжность
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь