Суд восстановил люстрированного офицера СБУ и взыскал 2,5 млн гривен

Фото: Владимир Верхогляд (most.ks.ua)

Окружной админсуд Киева восстановил Владимира Верхогляда

Окружной административный суд Киева восстановил люстрированного офицера Службы безопасности Украины Владимира Верхогляда в должности и взыскал в его пользу 2,5 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Судебный репортер".

Сообщается, что суд восстановил Верхогляда в должности офицера по особым поручениям I категории советников и консультантов главы СБУ. Суд установил, что его должность не была политической и в отношении Верхогляда не доказана правомерность люстрации.

Кроме того, его пользу взыскали среднемесячное денежное обеспечение за период с марта 2015 по 3 марта 2020 в сумме 2,45 млн гривен.

Также сообщается, что в ноябре 2014 года СБУ сообщала об отсутствии сведений о том, что Верхогляд способствовал узурпации власти Виктором Януковичем или подрывал основы национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним, Верхогляд с 2008 по 2012 годы возглавлял управление СБУ в Днепропетровской области.

До этого восстановленный в должности прокурора Киева Сергей Юлдашев приступил к выполнению обязанностей. Юлдашев был уволен в 2015 году по закону о люстрации. До этого против него было открыто уголовное дело по факту злоупотребления властью и получения неправомерной выгоды.