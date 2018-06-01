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Суд восстановил в должности уволенного за нарушение присяги детектива НАБУ

НовостиОбщество    01.06.2018 - 09:30
Иллюстративное фото (nabu.gov.ua)
Иллюстративное фото (nabu.gov.ua)

Детектив НАБУ, которого уволили якобы за попытку получить землю в "подарок", вернулся на работу

Окружной административный суд Киева восстановил на работе старшего детектива Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Валентина Болгова должности. Об этом говорится в решении суда от 17 мая.

1 августа 2017 года НАБУ применило к Болгову дисциплинарное взыскание в виде увольнения.

В частности, ранее стало известно, что Болгов был уволен за нарушение присяги, правил этического поведения госслужащего, за действия, которые вредят авторитету государственной службы и использование полномочий в личных интересах.

В НАБУ Болгов работал на должности старшего детектива - руководителя Третьего отдела детективов Третьего подразделения детективов Головного подразделения детективов.

Напомним, как сообщалось ранее, национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) получило более 400 жалоб на своих сотрудников за 6 месяцев в 2017 году.

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Теги публикации: НАБУ, увольнение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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