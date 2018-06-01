Суд восстановил в должности уволенного за нарушение присяги детектива НАБУ

Детектив НАБУ, которого уволили якобы за попытку получить землю в "подарок", вернулся на работу

Окружной административный суд Киева восстановил на работе старшего детектива Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Валентина Болгова должности. Об этом говорится в решении суда от 17 мая.

1 августа 2017 года НАБУ применило к Болгову дисциплинарное взыскание в виде увольнения.

В частности, ранее стало известно, что Болгов был уволен за нарушение присяги, правил этического поведения госслужащего, за действия, которые вредят авторитету государственной службы и использование полномочий в личных интересах.

В НАБУ Болгов работал на должности старшего детектива - руководителя Третьего отдела детективов Третьего подразделения детективов Головного подразделения детективов.

Напомним, как сообщалось ранее, национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) получило более 400 жалоб на своих сотрудников за 6 месяцев в 2017 году.