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Суд відновив на посаді звільненого за порушення присяги детектива НАБУ

НовиниСуспільство    01.06.2018 - 09:30
Ілюстративне фото (nabu.gov.ua)
Ілюстративне фото (nabu.gov.ua)

Детектив НАБУ, якого звільнили нібито за спробу отримати землю в "подарунок", повернувся на роботу

Окружний адміністративний суд Києва поновив на роботі старшого детектива Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Валентина Болгова посади. Про це йдеться в рішенні суду від 17 травня.

1 серпня 2017 року НАБУ застосувало до Болгова дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення.

Зокрема, раніше стало відомо, що Болгов був звільнений за порушення присяги, правил етичної поведінки держслужбовця, за дії, які шкодять авторитету державної служби та використання повноважень в особистих інтересах.

У НАБУ Болгов працював на посаді старшого детектива - керівника Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, національне антикорупційне бюро (НАБУ) отримало більше 400 скарг на своїх співробітників за 6 місяців в 2017 році.

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Теги публікації: НАБУ, увольнение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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