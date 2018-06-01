Суд відновив на посаді звільненого за порушення присяги детектива НАБУ

Детектив НАБУ, якого звільнили нібито за спробу отримати землю в "подарунок", повернувся на роботу

Окружний адміністративний суд Києва поновив на роботі старшого детектива Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Валентина Болгова посади. Про це йдеться в рішенні суду від 17 травня.

1 серпня 2017 року НАБУ застосувало до Болгова дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення.

Зокрема, раніше стало відомо, що Болгов був звільнений за порушення присяги, правил етичної поведінки держслужбовця, за дії, які шкодять авторитету державної служби та використання повноважень в особистих інтересах.

У НАБУ Болгов працював на посаді старшого детектива - керівника Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, національне антикорупційне бюро (НАБУ) отримало більше 400 скарг на своїх співробітників за 6 місяців в 2017 році.