UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Суд візьметься за так званого "мера" Маріуполя: що загрожує зраднику

Фото: Олег Моргун (donbass-war net)
Автор: Наталія Юрченко

Так званого "мера" окупованого Маріуполя Олега Моргуна очікує суд. Зраднику загрожує до 10 років за ґратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Державного бюро розслідувань.

Правоохоронці завершили розслідування щодо призначеного окупантами "мера" Маріуполя. Справу вже передали до суду.

Він обвинувачується у колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 КК України). Зраднику загрожує до 10 років в'язниці з конфіскацією майна.

За даними слідства, раніше зрадник був начальником Маріупольського управління МВС у Донецькі області. Колишній правоохоронець у 2014 році зрадив присягу і перейшов на бік окупантів.

Запорізький суд раніше засудив його до 11 років за ґратами за участь у терористичній організації. Останні 8 років зрадник переховується від правосуддя на окупованих територіях Донецької області.

Після захоплення окупаційними військами Маріуполя він добровільно обійняв посаду так званого "мера". 

Окупація Маріуполя

Російські війська навесні 2022 року після місяців запеклих боїв захопили Маріуполь та район. Після цього окупанти зробили зі зруйнованого міста свою військову базу.

Як раніше повідомив радник мера Петро Андрющенко, загарбники посилили перевірки місцевого населення у Маріуполі та проводять так звані зачистки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МаріупольдержзрадаколаборантокупанціяДБР