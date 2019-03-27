Суд в Вильнюсе приговорил к 10 годам тюрьмы экс-министра СССР

Окружной суд Вильнюса признал виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и бывшего офицера КГБ Михаила Головатова. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на агентство BNS.

Головатова осудили на 12 лет лишения свободы, а Язова - на 10 лет. Суд Вильнюса заявил, что советские военнослужащие виновны в том, что во время массовых беспорядков в Вильнюсе в январе 1991 года погибли 14 человек, а более 700 получили ранения. В январе 2016 года Вильнюсский окружной суд начал рассмотрение дела по существу.

Напомним, в Берлине прокуроры предъявили обвинение 95-летнему мужчине в убийстве более 36 тыс. людей, когда он служил охранником в концлагере нацистов "Маутхаузен".

РБК-Украина писало, что в марте 2018 в Германии умер Оскар Гренинг, который во время Второй мировой войны был так называемым "бухгалтером" концентрационного лагеря в "Освенциме".