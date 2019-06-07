Суд вернул "Оппоблоку" госфинансирование

Окружной административный суд города Киева частично удовлетворил иск Киевской ячейки "Оппозиционного блока" и вернул государственное финансирование партии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

Как сообщается, суд отменил решение Национального агенства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), которое приостановило госфинансирование партии "Оппозиционный блок".

Также партии должны перечислить средства, которые она не получила в I квартале 2019 года - около 15,5 млн гривен.

Судя по предварительным судебным решения, партия также просила установить, что в Национальном агентстве отсутствуют полномочия приостанавливать "Оппоблоку" госфинансирования в I квартале 2019 года. В этой части иска суд отказал.

Решение вступит в силу по истечении срока на обжалование или после прохождения апелляции, если кто-то из сторон подаст жалобу.

Отметим, НАПК приостановило перечисление средств из государственного бюджета на финансирование политической партии "Оппозиционный блок" в I квартале 2019 года из-за взаимоисключающих требований представителей партии и судебного запрета.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что НАПК распределило средства из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности политических партий в первом квартале 2019 года. Общая сумма гофинансирования на 2019 год, которая будет распределена между партиями, составляет 565 680 500 гривен.