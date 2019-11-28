Суд вернул британцу квартиру, которую пытались присвоить известные мошенники

Киевский апелляционный суд вернул гражданину Великобритании, Саркису Рамезу Кхалилу права на недвижимость в Киеве, которую пытались присвоить известные мошенники. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сюжет телеканала "Перший діловий".

Только с пятой попытки инвестору удалось доказать, что в результате преступных действий, совершенных группой лиц, он был противоправно лишен права собственности на 5-ти комнатную квартиру, общей площадью 254,2 м.кв.

Британец признается, что время от времени уже сомневался в том, что сможет вернуть квартиру, потому что частный нотариус Марина Апатенко, которая принимала участие в "преступной схеме", до сих пор успешно работает в столице. Ища правду, 18 октября иностранец даже обращался с открытым письмом к президенту Владимиру Зеленскому и Министру юстиции Денису Малюська с просьбой защитить иностранных инвесторов от подобного мошенничества.

Судьи Киевского апелляционного суда все же признали неправомерными действия частного нотариуса Киевского городского нотариального округа Апатенко Марины Анатольевны касательно решения о государственной регистрации прав на недвижимое имущество (индексный номер 28066845 от 03.02.2016 года).

Суд также отменил неправомерное решение о государственной регистрации права собственности, которое было выдано скандальному риелтору Оксане Чандей, и признал единственным собственником квартиры по адресу: г. Киев, ул. Шумского, д. 1б именно британца Саркиса Рамеза Кхалила. Заседание суда состоялось 21 октября 2019, решение передали адвокатам владельца 27 октября.

Среди лиц, принимавших участие в преступной схеме, известный столичный "черный риелтор" Оксана Чендей, которая уже несколько лет сидит в Лукьяновском СИЗО, по обвинению в особо тяжких преступлениях, среди которых убийство и мошенническое завладение имуществом в особо крупных размерах. Дело №755/4718/17 находится в производстве Днепровского районного суда Киева. С уголовным делом можно ознакомиться по ссылке и дополнительно.

Саркис Рамез Кхалил был очень удивлен тем фактом, что Оксана Чендей, заключенная в Лукьяновском СИЗО по обвинению в целом ряде серьезных преступлений, каким-то образом выиграла два дела в судах предыдущей инстанции.

Скандальная история началась 18 декабря 2016, когда между АКБ "Форум" и Саркис Р.К. был заключен кредитный договор на приобретение недвижимости. Но воспользовавшись тем, что англичанин находился за границей, участники преступной группы, с помощью частного нотариуса Апатенко Марины Анатольевны, подделали документы и переоформили кредитную квартиру.

"Нотариус Апатенко ранее уже был осуждена по делу о подделке документов для бывшего прокурора Подольского района Сергея Нечипоренко (зятя экс-регионала Сергея Кивалова). Министерство юстиции Украины сейчас регулярно проводит мониторинг деятельности нотариуса Апатенко М.А. как регистратора, в связи с ее скандальной репутацией. На данный момент, против нее уже подано более 50 исков о незаконных регистрационных действиях, но нотариус продолжает работать в офисе на Печерске, - говорилось в письме пострадавшего британца к Зеленскому и министру юстиции.

"Я очень рад и благодарен за то, что после почти 3-х лет постоянных судебных процессов я наконец смог вернуть свою квартиру. Апелляционный суд вынес справедливое решение в пользу законопослушного иностранного инвестора. Это была долгая и сложная борьба, но благодаря объективности и беспристрастности судей мы смогли победить черных риелторов и их сообщников", - заявил иностранный бизнесмен.

Победоносное для британца решение приняли судьи Киевского апелляционного суда Журба С.А. Писана Т.А. и Приходько К. П.