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Суд удовлетворил иск "Закарпатгаза" о взыскании долга с потребителя

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Закарпатская область, Среда 10 ноября 2021 19:21
Суд удовлетворил иск "Закарпатгаза" о взыскании долга с потребителя Газовый вентиль (dtek.com)
Автор: Мария Тарарыева

Тячевский районный суд удовлетворил иск АО "Закарпатгаз" к жителю с. Тересва о взыскании задолженности за оказанную услугу по распределению газа. Сумма накопленного потребителем долга составляет 8223 гривен, однако ему придется оплатить дополнительно 2270 гривен судебного сбора.

Об этом сообщает пресс-служба "Закарпатгаза".

Отмечается, что если потребитель не оплатит долг добровольно, дело будет передано в исполнительную службу. В таком случае должнику придется оплатить дополнительно исполнительный сбор — 10% от суммы долга.

"Получив судебный приказ о необходимости оплаты, житель Тячевщины не согласился и отменил его. По закону, ответчик имеет на это право. Но после этого дело было рассмотрено судом высшей инстанции. Суд постановил взыскать с потребителя сумму долга за услугу по распределению газа и судебный сбор. Таким образом, пренебрегая ежемесячной оплатой услуги, потребитель накопил долг в сумме с судебным сбором составляет около 10,5 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

АО "Закарпатгаз" отмечает, что от своевременной оплаты услуги зависит надежность, бесперебойность и самое главное — безопасность газоснабжения.

"Газовые сети нужно обслуживать и поддерживать в надлежащем состоянии, что осуществляется исключительно из средств, полученных предприятием за услугу по распределению природного газа. Накопление долга влечет за собой ряд проблем для потребителя", - говорится в сообщении.

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Закарпатская область Газ
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