Суд удовлетворил иск "Закарпатгаза" о взыскании долга с потребителя

Тячевский районный суд удовлетворил иск АО "Закарпатгаз" к жителю с. Тересва о взыскании задолженности за оказанную услугу по распределению газа. Сумма накопленного потребителем долга составляет 8223 гривен, однако ему придется оплатить дополнительно 2270 гривен судебного сбора.

Отмечается, что если потребитель не оплатит долг добровольно, дело будет передано в исполнительную службу. В таком случае должнику придется оплатить дополнительно исполнительный сбор — 10% от суммы долга.

"Получив судебный приказ о необходимости оплаты, житель Тячевщины не согласился и отменил его. По закону, ответчик имеет на это право. Но после этого дело было рассмотрено судом высшей инстанции. Суд постановил взыскать с потребителя сумму долга за услугу по распределению газа и судебный сбор. Таким образом, пренебрегая ежемесячной оплатой услуги, потребитель накопил долг в сумме с судебным сбором составляет около 10,5 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

АО "Закарпатгаз" отмечает, что от своевременной оплаты услуги зависит надежность, бесперебойность и самое главное — безопасность газоснабжения.

"Газовые сети нужно обслуживать и поддерживать в надлежащем состоянии, что осуществляется исключительно из средств, полученных предприятием за услугу по распределению природного газа. Накопление долга влечет за собой ряд проблем для потребителя", - говорится в сообщении.