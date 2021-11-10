Суд задовольнив позов "Закарпатгазу" про стягнення боргу зі споживача

Тячівський районний суд задовольнив позов АТ "Закарпатгаз" до жителя с. Тересва про стягнення заборгованості за надану послугу з розподілу газу. Сума накопиченого споживачем боргу становить 8223 гривень, однак йому доведеться оплатити додатково 2270 гривень судового збору.

Зазначається, що якщо споживач не сплатить борг добровільно, справу буде передано до виконавчої служби. У такому випадку боржнику доведеться оплатити додатково виконавчий збір — 10% від суми боргу.

"Отримавши судовий наказ про необхідність оплати, житель Тячівщини не погодився і скасував його. За законом, відповідач має на це право. Але після цього справа була розглянута судом вищої інстанції. Суд постановив стягнути зі споживача суму боргу за послугу з розподілу газу та судовий збір. Таким чином, нехтуючи щомісячною оплатою послуги, споживач накопичив борг, що в сумі з судовим збором наразі становить близько 10,5 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

АТ "Закарпатгаз" наголошує, що від своєчасної оплати послуги залежить надійність, безперебійність та найголовніше — безпечність газопостачання.

"Газові мережі потрібно обслуговувати і підтримувати у належному стані, що здійснюється виключно з коштів, отриманих підприємством за послугу з розподілу природного газу. Накопичення боргу тягне за собою низку проблем для споживача", - йдеться у повідомленні.