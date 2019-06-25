Суд в Тбилиси освободил более 50 задержанных по время протестов

Апелляционный суд Тбилиси удовлетворил жалобы 55 человек, которых приговорили к 12-суточному аресту после акции протеста возле здания парламента Грузии, и освободил их. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщается, в палате административных дел Тбилисского апелляционного суда были представлены апелляционные жалобы 61 человека

"В ряде случаев суд посчитал, что с их стороны имел место факт совершения административного правонарушения, однако сократил наказание, в ряде случаев прекратил делопроизводство, а в некоторых случаях счел жалобы недопустимыми и оставил их без рассмотрения. В конечном итоге по решению Тбилисского апелляционного суда 55 человек были освобождены в зале суда", - сказано в сообщении.

Ранее апелляционный суд освободил еще 57 человек.

Освобождение задержанных является одним из требований участников акций протеста.

Напомним, протесты в Грузии начались 20 июня из-за выступления в парламенте российского депутата, члена Коммунистической партии РФ Сергея Гаврилова. В ночь на 21 июня силовики совершили попытку разгона демонстраций в результате чего несколько сотен человек пострадали и были задержаны. После этого спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе объявил о своей отставке.

Ранее в Грузии отстранили от должности 10 полицейских за вероятное участие в разгоне протестующих возле парламента 20-21 июня. Также Министерство внутренних дел начало расследование относительно поведения правоохранителей.

Кроме того, в Грузии назначили нового спикера парламента после отставки Ираклия Кобахидзе. Грузинский парламент возглавил представитель партии "Грузинская мечта" Арчил Талаквадзе.