Суд над Стерненко: беспорядки по делу назвали дискредитацией правоохранителей

Фото: протесты под судом (УНИАН)

Судебный процесс сопровождался массовыми протестами

Беспорядки, сопровождающие избрание меры пресечения для Сергея Стерненко, могут являться провокацией, направленной на дальнейшую дестабилизацию ситуации в Украине.

Об этом говорится в статье "Провокации и дестабилизация ситуации в стране: что на самом деле происходит под стенами суда по делу Стерненко?" на сайте УНН.

"Дело Стерненко спустя 2 года со скрипом все-таки дошло до разбирательств и привело к настоящему штурму здания суда. Такими акциями управляют определённые личности, среди которых и политики. И едва ли тут шла речь о какой-либо защите лидера националистов, на деле - очередная спланированная и отрежиссированная провокация по сценарию протестов в Штатах" - говорится в публикации.

Отмечается также, что сторонники подсудимого, которых не пустили в здание суда, провоцировали стражей порядка, а также применили питарды и фаера.

"Настоящая цель - дестабилизация ситуации в стране, через дискредитацию всей правоохранительной системы. Сотрудников полиции толкали, обзывали, обливали из бутылки водой. Дело дошло и до нападения толпы на прессу, в частности журналистов", - добавляет издание.

Согласно статье, судебный процесс сопровождался давлением правоохранителей.

"Однако, применение силы ради сдерживания массовых кровопролитий, беспорядков, способных причинить значительный ущерб - неотъемлемое право правоохранительных органов. Контроль над стихией толпы, не знающей цены человеческой жизни, - обязанность полиции", - говорится в публикации.

Отметим, что на прошлой неделе Сергею Стерненко объявили подозрения в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Как известно, в мае 2018 года на активиста напали двое мужчин. По версии Стерненко он, защищаясь, ударил одного из них ножом в грудь, мужчина скончался через несколько минут.

После объявления подозрения было назначено судебное заседание для избрания меры пресечения на пятницу, 12 июня. Для поддержки активиста под зданием суда собрались сотни людей.

РБК-Украина писало, что заседание сопровождалось несколькими столкновениями между правоохранителями и группой поддержки Стерненко.

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Автор: РБК-Украина