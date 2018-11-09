Суд в США заблокировал проект газопровода Keystone XL

Фото: Дональд Трамп (president.pl)

Трамп назвал решение суда Монтаны политическим

Окружной судья Брайан Моррис из штата Монтана на севере США заблокировал проект газопровода Keystone XL. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Hill.

Как сообщается, этот газопровод должен был пройти от Канады до штата Техас. Судья отменил разрешение на строительство газопровода, которое Трамп выдал в 2017 году. The Hill отмечает, что в 2015 году проект Keystone XL заблокировал Барак Обама, занимавший тогда пост президента США.

Судья посчитал, что властям штата нужно подсчитать возможное влияние Keystone XL на окружающую среду, в частности, на находящиеся под угрозой виды.

Трамп назвал решение суда Монтаны политическим.

"Я думаю это позор - 48 тыс. рабочих мест. Я одобрил это. Все готово к началу (строительства, - ред.)", - заявил Трамп.

Отметим, ранее в США на трубопроводе Keystone, принадлежащем корпорацией TransCanada, произошла утечка около 795 тыс. литров сырой нефти. Авария произошла за несколько дней до того, как комиссия штата Небраска должна вынести решение по проекту подобного трубопровода Keystone XL.