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Суд у США заблокував проект газопроводу Keystone XL

Новини » Суспільство    09.11.2018 - 18:10
Фото: Дональд Трамп (president.pl)
Фото: Дональд Трамп (president.pl)

Трамп назвав рішення суду Монтани політичним

Окружний суддя Брайан Морріс зі штату Монтана на півночі США заблокував проект газопроводу Keystone XL. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Hill.

Як повідомляється, цей газопровід повинен був пройти від Канади до Техасу. Суддя скасував дозвіл на будівництво газопроводу, який Трамп видав у 2017 році. The Hill зазначає, що в 2015 році проект Keystone XL заблокував Барак Обама, який займав тоді пост президента США.

Суддя порахував, що владі штату потрібно підрахувати можливий вплив Keystone XL на навколишнє середовище, зокрема, на ті, що перебувають під загрозою види.

Трамп назвав рішення суду Монтани політичним.

"Я думаю це ганьба - 48 тис. робочих місць. Я схвалив це. Все готове до початку будівництва, - ред.)", - заявив Трамп.

Відзначимо, раніше в США на трубопроводі Keystone, що належить корпорації TransCanada, стався витік близько 795 тис. літрів сирої нафти. Аварія сталася за кілька днів до того, як комісія штату Небраска повинна була винести рішення щодо проекту такого трубопроводу Keystone XL.

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