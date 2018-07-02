Суд снял браслет с судьи Голосеевского райсуда Новака

Прокурор САП просил продлить действие всех обязанностей, возложенных на Новака

С подозреваемого детективами НАБУ в получении неправомерной выгоды судьи Голосеевского районного суда города Киева Андрея Новака сняли электронный браслет. Такое решение принял судья Соломенского райсуда Киева по результатам рассмотрения ходатайства прокурора САП о продлении меры пресечения, сообщает "Слово и Дело".

Как сообщается, прокурор САП просил продлить действие всех обязанностей, возложенных на Новака после внесения им залога в рамках пресечения в виде содержания под стражей.

"Подозреваемый и его адвокат в судебном заседании против удовлетворения ходатайства возражали, поскольку судья придерживается всех процессуальных обязательств. Кроме того, по словам адвоката, электронный браслет, который носит подозреваемый, в Украине не сертифицирован, его влияние на здоровье не изучено, а поэтому он может быть вредным для Новака", - сообщает издание.

В свою очередь подозреваемый указал, что браслет имеет много ложных срабатываний и из-за каждого такого срабатывания он должен общаться с работниками правоохранительных органов, чтобы подтвердить свое местонахождение. Это доставляет массу неудобств членам его семьи и ему лично, поскольку средство контроля срабатывает также и ночью.

Выслушав обе стороны, судья частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил действие почти всех обязательств, кроме ношения браслета.

Напомним, 2 мая судью Голосеевского районного суда Киева Андрея Новака выпустили под залог и отстранили от должности.