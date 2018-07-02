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Суд зняв браслет із судді Голосіївського райсуду Новака

НовиниСуспільство    02.07.2018 - 20:15
Фото: Андрій Новак (vru.gov.ua)
Фото: Андрій Новак (vru.gov.ua)

Прокурор САП просив продовжити дію всіх обов'язків, покладених на Новака

Із підозрюваного детективами НАБУ в отриманні неправомірної вигоди судді Голосіївського районного суду міста Києва Андрія Новака зняли електронний браслет. Таке рішення ухвалив суддя Солом'янського райсуду Києва за результатами розгляду клопотання прокурора САП про продовження запобіжного заходу, повідомляє "Слово і Діло".

Як повідомляється, прокурор САП просив продовжити дію всіх обов'язків, покладених на Новака після внесення ним застави в рамках запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"Підозрюваний та його адвокат у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, оскільки суддя дотримується всіх процесуальних обов'язків. Крім того, за словами адвоката, електронний браслет, який носить підозрюваний, в Україні не сертифікований, його вплив на здоров'я людини не з'ясований, а тому він може бути шкідливим для Новака", - повыдомляє видання.

В свою чергу підозрюваний вказав, що браслет має багато помилкових спрацьовувань і за кожного такого спрацьовування він має спілкуватися з працівниками правоохоронних органів, щоб підтвердити своє місцеперебування. Це завдає масу незручностей членам його сім'ї та йому особисто, оскільки засіб контролю спрацьовує також і вночі.

Вислухавши обидві сторони, суддя частково задовольнив клопотання прокурора САП і продовжив дію майже всіх обов'язків, крім носіння браслета.

Нагадаємо, 2 травня суддю Голосіївського районного суду Києва Андрія Новака випустили під заставу та відсторонили від посади.

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Теги публікації: Наталія Новак, электронный браслет, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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