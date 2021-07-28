Суд не смог избрать меру пресечения чиновнику Минобороны 

Печерский суд не смог избрать меру пресечения начальнику Южного управления капитального строительства Министерства обороны Василию Ракулу и экс-детективу НАБУ Романа Ковтуну. Чиновник Минобороны не явился на заседание.
Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на ход судебного заседания.
Отмечается, что причина неявки Ракула неизвестна, а Ковтун не пришел в суд из-за болезни. Слушание дела перенесли на 30 июля и 2 августа.
Напомним, главу Южного управления капстроительства Минобороны Василия Ракула и бывшего детектива НАБУ Романа Ковтуна подозревают в попыткахполучить взятку от застройщика в размере 1 млн долларов США. За это они могли обещать строительной компании положительно решить вопрос на конкурсе по строительству жилья для военнослужащих в Одессе.
Задержанным инкриминируют подготовку к совершению мошенничества в особо крупных размерах. Обоим фигурантам было сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 14 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Предусмотренное наказание - лишение свободы от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
"То, что раскрыли взятку на миллион долларов, это большой показатель. Но за таких сумм не может быть такого, что люди не явились в суд и им не вынесли меру пресечения. Здесь должно было быть наказание автоматическое и без альтернативы внесения залога", - отметила нардеп.
Как известно, это не первое уголовное производство, в котором проходит Василий Ракул. В 2019 году его обвиняли в доведении до банкротства предприятия Минобороны - Одесский завод строительных материалов.
Правоохранители открыли два уголовных производства в отношении председателя ликвидационной комиссии Василия Ракула. Одно - о злоупотреблении властью и служебным положением. Оно касается незаконного кредита и растраты денег на закупки. Второе - о присвоении имущества Минобороны.