В суд Швейцарии дело было передано под давлением самого Мартыненко, - пресс-служба

Фото: Николай Мартыненко (из открытых источников)

Дело было передано прокурором под давлением и по настоянию защиты Мартыненко

В швейцарский суд дело, в котором фигурирует экс-депутат Николай Мартыненко, было передано прокурором под давлением и по настоянию защиты Мартыненко. Об этом заявила пресс-служба бывшего депутата.

У Мартыненко сообщили, что "швейцарский прокурор Кьоли вел расследование с августа 2013 года, а в июне 2019-го официально объявил об окончании расследования, однако отказывался передавать это дело в суд".

"Причина проста: там нет доказательств против Николая Мартыненко, поэтому швейцарскому прокурору хотелось переложить бремя доказывания в суде на украинские САП, НАБУ и украинский суд. Прокурор был вынужден передать дело в швейцарский суд только под давлением и по настоянию защиты Николая Мартыненко", - говорится в сообщении.

У Мартыненко указали, что "после неоднократных телефонных разговоров и попыток получить обвинительный акт, сторона защиты вынуждена была формально обратиться в Федеральную прокуратуру Швейцарской Конфедерации письмами от 9 августа 2019 года, 27 сентября 2019 года, 10 октября 2019 года, настаивая на передаче дела в суд. Несмотря на это, прокурор Кьоли продолжал игнорировать требования защиты Мартыненко".

"У стороны защиты не осталось другой возможности заставить прокурора Кьоли передать дело в суд кроме официального обращения в Федеральный уголовный суд с просьбой обеспечить возможность доступа к правосудию, воспользоваться которым Мартыненко не мог, учитывая откровенное затягивание процесса по стороны прокурора Кьоли. Защита Мартыненко 18 октября 2019 года обратилась в Федеральный уголовный суд Швейцарской Конфедерации с официальной жалобой и просьбой побудить прокурора Кьоли к передаче дела в суд", - говорится в сообщении пресс-службы.

У Мартыненко отметили, что "после очередного обращения защиты, датированного 14 ноября 2019 года, и официального требования Федерального уголовного суда, датированного 21 октября 2019 года, с приказом уведомить сторону защиты до 4 ноября 2019 года о передаче дела в суд, прокурор Кьоли официально ответил, что дело будет передано в декабре 2019 года".

"Сегодня, в последний рабочий день перед рождественскими и новогодними праздниками, то есть в последний возможный день декабря, прокурор Кьоли передал дело в суд", - отметила пресс-служба экс-депутата.

"Мы так подробно изложили хронологию событий, чтобы исключить любые пиарные спекуляции любого, кто привык годами пиариться на этом деле. Не Мартыненко затягивает рассмотрение дела, а все участники этой многолетней травли пытаются перенести друг на друга ответственность за потраченное время и бюджетные средства как в Швейцарии, так и в Украине", - подчеркнули у Мартыненко.

На фото: решение Федерального уголовного суда Швейцарии о назначении 4 ноября как предельного срока для прокурора Кёли для определения, когда дело будет передано в суд.