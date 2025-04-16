Суд розпочав розгляд по суті справи Порошенка про держзраду

"Сьогодні обвинувальний акт щодо Порошенка спрямовано до суду, отже, справа нарешті буде розглядатися по суті", - зазначив експерт.



Олещук нагадав, що йдеться про події серпня 2014 року. Саме тоді, за даними слідства, Порошенко налагодив схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій, співпрацюючи з Віктором Медведчуком та росіянами. Загальна сума угод сягала 1,5 млрд грн.



"Це поставило українську енергетику у залежність від Росії та завдало серйозної шкоди економічній безпеці України", - зазначає Олещук.



Окрім цієї справи, Порошенко вже перебуває під санкціями через інші звинувачення.

"Понад 65% українців не можуть пробачити Порошенку нанесену державі шкоду та підтримують санкції проти нього, вважаючи їх заслуженими", - додав експерт.

Нагадаємо, як повідомлялось, раніше НБУ застосував санкції до банку Порошенка за відмивання коштів.