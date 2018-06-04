Суд в России арестовал на 15 суток активистку, задержанную с флагом Украины

Женщина объявила голодовку

Петроградский районный суд (Россия) арестовал на 15 суток российскую активистку Марию Кожеватову, задержанную ранее с флагом Украины у здания суда. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров.

По его словам, суд также на 9 суток арестовал еще одного активиста Асана Мумджи.

"Асана Мумджи, крымскотатарского активиста, проживающего в Санкт-Петербурге, арестовали в очередной раз ....Мумджи вместе с Ольгой Смирновой и Марией Кожеватовой задержали 2 июня у здания Петроградского суда, когда они стояли с украинским флагом и плакатом в поддержку Олега Сенцова ...", - написал Чубаров.

Суд признал Мумджи виновным в организации несогласованного публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Сообщалось, что на активиста также составили протокол о неповиновении законному распоряжению полиции (ст. 19.3 КоАП), но это не подтвердилось.

Смирнову отпустили из полиции без составления протокола. Кожеватову и Мумджи оставили в отделе на ночь. На Кожеватову составили протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия). Суд у нее должен состояться также 3 июня.

Асана МУМДЖІ, кримськотатарського активіста, який проживає в Санкт-Петербурзі, заарештували в черговий раз .... МУМДЖІ ... Опубліковано Рефатом Чубаровим 4 червня 2018 р.

Напомним, трех российских активистов, Ольгу Смирнову, Марию Кожеватую и Асана Мумджи задержали в субботу, 2 июня, в Петербурге. Активисты вышли на пикет к зданию Петроградского суда, где должен был состояться суд над активистом "Демократического Петербурга" Всеволодом Нелаевым. Всеволода Нелаева задержали накануне во время пикета в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова.