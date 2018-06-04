Суд у Росії заарештував на 15 діб активістку, затриману з прапором України

Жінка оголосила голодування

Петроградський районний суд (Росія) заарештував на 15 діб російськуу активістку Марію Кожеватову, затриману раніше з прапором України біля будівлі суду. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров.

За його словами, суд також на 9 діб заарештував ще одного активіста Асана Мумджи.

"Асана Мумджи, кримськотатарського активіста, проживає в Санкт-Петербурзі, заарештували в черговий раз ....Мумджи разом з Ольгою Смирнової і Марією Кожеватовой затримали 2 червня біля будівлі Петроградського суду, коли вони стояли з українським прапором і плакатом на підтримку Олега Сенцова ...", - написав Чубаров.

Суд визнав Мумджи винним в організації неузгодженого публічного заходу (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Повідомлялося, що на активіста також склали протокол про непокору законному розпорядженню поліції (ст. 19.3 Кпап), але це не підтвердилося.

Смирнову відпустили з поліції без складання протоколу. Кожеватову і Мумджи залишили у відділі на ніч. На Кожеватову склали протокол за частиною 8 статті 20.2 КоАП (повторне порушення порядку проведення публічного заходу). Суд у неї повинен відбутися також 3 червня.

Асана МУМДЖІ, кримськотатарського активіста, який проживає в Санкт-Петербурзі, заарештували в черговий раз .... МУМДЖІ ... Опубліковано Рефатом Чубаровим 4 червня 2018 р.

Нагадаємо, трьох російських активістів, Ольгу Смирнову, Марію Кожеватую і Асана Мумджи затримали в суботу, 2 червня, в Петербурзі. Активісти вийшли на пікет до будівлі Петроградського суду, де повинен був відбутися суд над активістом "Демократичного Петербурга" Всеволодом Нелаевым. Всеволода Нелаева затримали напередодні під час пікету на підтримку українського режисера Олега Сенцова.