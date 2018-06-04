Социальные страницы
Курси валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Суд у Росії заарештував на 15 діб активістку, затриману з прапором України

НовиниНадзвичайні події    04.06.2018 - 16:48
Фото: Петроградська райсуд Санкт-Петербурга (wikimapia.org)
Фото: Петроградська райсуд Санкт-Петербурга (wikimapia.org)

Жінка оголосила голодування

Петроградський районний суд (Росія) заарештував на 15 діб російськуу активістку Марію Кожеватову, затриману раніше з прапором України біля будівлі суду. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров.

За його словами, суд також на 9 діб заарештував ще одного активіста Асана Мумджи.

"Асана Мумджи, кримськотатарського активіста, проживає в Санкт-Петербурзі, заарештували в черговий раз ....Мумджи разом з Ольгою Смирнової і Марією Кожеватовой затримали 2 червня біля будівлі Петроградського суду, коли вони стояли з українським прапором і плакатом на підтримку Олега Сенцова ...", - написав Чубаров.

Суд визнав Мумджи винним в організації неузгодженого публічного заходу (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Повідомлялося, що на активіста також склали протокол про непокору законному розпорядженню поліції (ст. 19.3 Кпап), але це не підтвердилося.

Смирнову відпустили з поліції без складання протоколу. Кожеватову і Мумджи залишили у відділі на ніч. На Кожеватову склали протокол за частиною 8 статті 20.2 КоАП (повторне порушення порядку проведення публічного заходу). Суд у неї повинен відбутися також 3 червня.

 

Асана МУМДЖІ, кримськотатарського активіста, який проживає в Санкт-Петербурзі, заарештували в черговий раз .... МУМДЖІ ...

Опубліковано Рефатом Чубаровим 4 червня 2018 р.

Нагадаємо, трьох російських активістів, Ольгу Смирнову, Марію Кожеватую і Асана Мумджи затримали в суботу, 2 червня, в Петербурзі. Активісти вийшли на пікет до будівлі Петроградського суду, де повинен був відбутися суд над активістом "Демократичного Петербурга" Всеволодом Нелаевым. Всеволода Нелаева затримали напередодні під час пікету на підтримку українського режисера Олега Сенцова.

Сущенка в РФ засудили до 12 років в'язниці У Кремлі прокоментували питання обміну 23 росіян на українських заручників
Теги публікації: активисты, Російська Федерація, арешт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Всі помруть без варіантів": заступник Супрун назвав лікування онкохворих недоцільним
Троє дітей залишилися без мами: у страшному ДТП загинула "Місіс світу 2018"
"Хайпуем!": відомий блогер записав пісню-пародію про Бабченко
Олег Ляшко одружився: стали відомі подробиці одруження (відео)
On Top