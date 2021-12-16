Суд в РФ "признал" наличие российских войск на Донбассе. У Путина назвали это ошибкой

Что произошло

На российском портале, где публикуются судебные решения, появился приговор подрядчику Минобороны России Вячеславу Забалуеву (замглавы регионального управления по военному питанию ООО "Технология") в деле о посредничестве во взяточничестве.

По версии суда, в январе 2019 года управляющий компании, чтобы не допустить наложение штрафов, решил дать взятку главврачу Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора некоему подполковнику Гончарову, чтобы он не мешал поставкам продовольствия. Эти взятки передавал Забалуев.

Подсудимый признал вину частично, но в своих показаниях объясняет случившееся иначе. Он рассказал, что в "Технологии" занимался закупкой и продажей продовольствия.

"Данное продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооруженных сил РФ, дислоцирующихся на территории "ДНР" и "ЛНР", - дословно приводятся показания Забалуева.

Речь шла о поставках продовольствия раз в две недели общим объемом более 1 300 тонн, в ассортимент входили мука, консервы, свежие овощи. И данная информация содержалась исключительно в показаниях подсудимого, а не в выводах суда.

На эту цитату обратили внимание украинские СМИ, сделав вывод о том, что Кировский райсуд Ростова-на-Дону якобы признал наличие российских войск на Донбассе.

Реакция Кремля

Решение суда, которое привело к такому резонансу, прокомментировали у президента России Владимира Путина. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал тезис о поставках российским военным в ОРДЛО ошибкой.

"Наверное, речь идет об ошибке тех, кто писал этот текст. Потому что это невозможно. Никаких вооруженных сил РФ на территории самопровозглашенных республик нет. Не было и нет. ВС РФ есть на территории Российской Федерации", - заявил Песков.

Он также уточнил, что Россия поставляет на оккупированный Донбасс якобы только гуманитарную помощь.

Позиция суда в Ростове

В Кировском районном суде Ростова объяснили, что был опубликован обезличенный приговор, который соответствует оригиналу приговора в материалах уголовного дела. Реплики о присутствии российских военных в ОРДЛО приведены только в показаниях подсудимого, а в фабуле обвинения и в том, что признает суд, об этом не говорится.

"Там говорится, что Забалуев показал такое - и перечисление. Мы же не можем повлиять на его показания", - отметили в суде.