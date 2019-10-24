Суд РФ обязал Украину выплатить 112 млн долларов за "Укртатнафту"

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Суд отклонил жалобу Украины на решения о взыскании денег

Верховный суд Российской Федерации обязал Украину выплатить 112 млн долларов за "Укртатнафту". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на определение суда.

Согласно материалам суда, кассационная жалоба Украины на решение о выплате 112 млн долларов "Татнефти" за потерю доли в "Укртатнафте" отклонена. В частности, Верховный суд России пришел к выводу, что оснований для пересмотра решений Арбитражного суда Ставропольского края и постановления Арбитражного суда Северо-Кавказского округа нет.

Отметим, в Верховном суде РФ украинская сторона обжаловала решения предыдущих инстанций, которые стали на сторону "Татнефти".

Определение Верховного суда грозит конфискацией украинского имущества, расположенного на территории РФ.

Фото: определение Верховного суда РФ

Напомним, Международный коммерческий арбитраж в июле 2014 года вынес решение по иску "Татнефти" к Украине, обязав ответчика выплатить компании 112 млн долларов в качестве компенсации за нарушения межгосударственного соглашения о защите инвестиций, а также проценты на эту сумму, всего около 144 млн долларов. Апелляционные инстанции оставили данное решение в силе.

В 2017 году Высокий суд Лондона удовлетворил ходатайство российской компании "Татнефть" о приведении в исполнение решения о взыскании с Украины 144 млн долларов

Отметим, дело касается присвоения акций "Укртатнафты" компаниями из окружения олигарха Игоря Коломойского.