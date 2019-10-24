Суд РФ зобов'язав Україну виплатити 112 млн доларів за "Укртатнафту"

Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Суд відхилив скаргу України на рішення про стягнення грошей

Верховний суд Російської Федерації зобов'язав Україну виплатити 112 млн доларів за "Укртатнафту". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на визначення суда.

Згідно з матеріалами суду, касаційну скаргу України на рішення про виплату 112 млн доларів "Татнафти" за втрату частки в "Укртатнафті" відхилено. Зокрема, Верховний суд Росії прийшов до висновку, що підстав для перегляду рішень Арбітражного суду Ставропольського краю і постанови Арбітражного суду Північно-Кавказького округу немає.

Зазначимо, у Верховному суді РФ українська сторона оскаржила рішення попередніх інстанцій, які стали на бік "Татнефти".

Ухвала Верховного суду загрожує конфіскацією українського майна, розташованого на території РФ.



Фото: ухвала Верховного суду РФ

Нагадаємо, Міжнародний комерційний арбітраж в липні 2014 року виніс рішення за позовом "Татнефти" до України, зобов'язавши відповідача виплатити компанії 112 млн доларів в якості компенсації за порушення міждержавної угоди про захист інвестицій, а також відсотки на цю суму, всього близько 144 млн доларів. Апеляційні інстанції залишили це рішення в силі.

У 2017 році Високий суд Лондона задовольнив клопотання російської компанії "Татнефть" про приведення у виконання рішення про стягнення з України 144 млн доларів.

Відзначимо, справа стосується привласнення акцій "Укртатнафти" компаніями з оточення олігарха Ігоря Коломойського.

