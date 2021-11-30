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Суд разрешил задержать главаря крымских оккупантов Аксенова

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Киев, Вторник 30 ноября 2021 16:41
Суд разрешил задержать главаря крымских оккупантов Аксенова Фото: Сергей Аксенов (facebook com aksenov rk)
Автор: Илона Свиридова

Киевский апелляционный суд разрешил задержать главаря крымских оккупантов Сергея Аксенова. Ему инкриминируют сепаратизм, терроризм и еще ряд уголовных статей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевский апелляционный суд.

Сообщается, что суд рассмотрел жалобу прокурора на решение Шевченковского райсуда Киева, который отказал в разрешении на задержание Аксенова для участия в заседании суда по избранию ему меры пресечения. Апелляционная инстанция отменила это решение и разрешила задержать так называемого "главу правительства" оккупированного Крыма.

Аксенов подозревается в совершении ряда преступлений:

  • действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти
  • посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины
  • создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем
  • террористический акт
  • блокировка транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия
  • захват государственных или общественных зданий

Напомним, в июне завершилось расследование государственной измены Аксенова.

До этого в феврале ему объявили новые подозрения, связанные с "национализацией" украинского имущества в Крыму.

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