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Суд разрешил задержать экс-первого замглавы СБУ Нескоромного

Автор: Олег Черныш

Украинский суд разрешил задержать бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Украины Дмитрия Нескоромного. Его подозревают в заказе убийства начальника внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

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Об этом говорится в информации о его розыске на сайте Министерства внутренних дел.

В частности, сообщается, что Нескоромный исчез 29 января и объявлен в розыск. Выдано разрешение на его задержание для привода в суд.

Нескоромному инкриминируется ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, ранее сообщалось, что полковника спецподразделения СБУ "Альфы" Андрея Расюка задержали по подозрению в подготовке убийства Наумова, на сегодня он арестован. По данным следствия, заказчиком является Нескоромный.

Также были опубликованы записи разговоров, которые подтверждают подготовку убийства.

Нескоромный работал в СБУ до марта 2020 года. С ноября 2019 был первым замом главы СБУ и возглавлял управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. До этого был замначальника СБУ в Киеве и Киевской области. Руководил операцией по задержанию одного из "бриллиантовых прокуроров".

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