Суд рассмотрит иск заводов Коломойского против закрытия "Роттердам+" 21 июля

Высший антикоррупционный суд в среду, 21 июля, рассмотрит последнюю жалобу двух заводов Игоря Коломойского в отношении уже 4 раза закрытого дела "Роттердам+".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее решение , которое было принято на заседании 19 июля,

Суд будет рассматривать общую жалобу Никопольского завода ферросплавов, Запорожского ферросплавного завода, контролируемого Игорем Коломойским против закрытия дела "Роттердам+" , а также активистов из "Центра противодействия коррупции", выступающих на одной стороне с заводами олигарха.

Ранее сообщалось, что 20 мая новый прокурор САП в четвертый раз закрыл дело "Роттердам+". Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. За этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.