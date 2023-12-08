Суд продовжив відсторонення від посади мера Сум
Мер Сум Олександр Лисенко, якого підозрюють у хабарництві, не зможе обіймати посаду міського голови ще щонайменше два місяці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру у Facebook.
"Суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання прокурора САП і відсторонив ще на два місяці від посади мера міста Суми", - сказано в повідомленні.
У САП уточнюють, що Лисенка відсторонили до 8 лютого 2024 року.
Справа Лисенка
Нагадаємо, ще на початку жовтня українські правоохоронці спіймали на хабарі мера Сум Олександра Лисенка та директора Департаменту житлово-комунальних послуг Сумської міської ради.
За версією слідства, Лисенко та директор Департаменту ЖКГ "обклали даниною" місцеву компанію, яка займалася вивозом сміття. У разі відмови чиновники погрожували перешкодами у веденні бізнесу.
Усього вони вимагали від компанії 2 млн 130 тисяч гривень.
Для Лисенка обрали запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 3 млн гривень. Також його відсторонили від посади.
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