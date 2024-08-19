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Суд продовжив домашній арешт нардепу Тищенку

Фото: нардеп Микола Тищенко (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Суд вирішив продовжити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту народному депутату України Миколі Тищенку ще щонайменше на два місяці.

Про це РБК-Україна повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора України.

Як зазначили в Офісі генпрокурора, суд вирішив продовжити цілодобовий домашній арешт Тищенку до 23 вересня включно.

Також його зобов'язали продовжити носити електронний браслет.

Що передувало

Нагадаємо, 20 червня у центрі Дніпра невідомі у балаклавах напали на колишнього військового. Ним виявився ексбоєць підрозділу Kraken Дмитро Павлов з позивним "Син". Він прогулювався містом з дружиною та маленькою дитиною.

Цей інцидент викликав суспільний резонанс, оскільки одним з учасників подій був скандальний народний депутат Микола Тищенко. Він посварився з Павловим, після чого охорона нардепа побила колишнього військового.

Після цього співробітники Державного бюро розслідувань прийшли до парламентарія з обшуками. Тищенку оголосили про підозру у незаконному позбавленні волі.

Потім Печерський районний суд Києва обрав Тищенку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту без можливості внести заставу.

Сам депутат спробував виправдати свої дії твердженнями, що колишній військовий Павлов є "другом організатора ботоферм у Дніпрі".

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Микола ТищенкоСудЗапобіжний захід