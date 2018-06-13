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Суд продовжив термін тримання Шепелєва під вартою на 2 місяці

НовиниПолітика    13.06.2018 - 16:49
Фото: Олександр Шепелєв (РБК-Україна)
Фото: Олександр Шепелєв (РБК-Україна)

Рішення ухвалив Печерський районний суд міста Києва

Печерський районний суд міста Києва продовжив міру запобіжного заходу колишньому депутату Верховної ради Олександру Шепелєву на два місяці. Про повідомив це РБК-Україна повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко.

"Є рішення Печерського суду, яким продовжено міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб", - повідомив Лисенко.

Нагадаємо, 8 лютого екс-нардепа Шепелєва затримали співробітники СБУ після того, як він втік з РФ, яка оголосила його в міжнародний розшук. Печерський районний суд Києва обрав Шепелєву запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на два місяці, до 8 квітня 2018 року.

Судове засідання тривало більше 10 годин в закритому режимі, у преси був доступ в зал суду тільки на початку. В ході судового засідання сторона захисту Шепелєва заявляла прохання про відвід прокурорів, але суд її відхилив. Після цього сторона звинувачення подала клопотання про закритий режим слухання, яке суд підтримав.

Під час засідання підозрюваний повідомив, що його "били при затриманні" і написав відповідну заяву. В СБУ в свою чергу повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактом побиття.

Згодом суд продовжив термін тримання Шепелєва під вартою на 2 місяці.

 

Справа Шепелєва: екс-нардеп не зміг оскаржити свій арешт Шепелєва залишили під вартою на 2 місяці
Теги публікації: Олександр Шепелєв, депутаты  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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