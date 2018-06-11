Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.13
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3076.17
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.19
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.13
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3076.17
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.19
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Суд продлил арест участницы нападения на бойца АТО

НовостиПроисшествия    11.06.2018 - 18:01
Фото: Катерина Лапинская (РБК-Украина)
Фото: Катерина Лапинская (РБК-Украина)

Лапинская будет находиться под арестом до 7 июля

Суд продлил срок содержания под стражей участницы нападения на бойца АТО Дмитрия Вербича Екатерины Лапинской до 7 июля. Об этом свидетельствует видеозапись заседания суда.

Отметим, что адвокаты подозреваемой в очередной раз пытались сократить срок ее пребывания под стражей. В частности, защитники требовали отправить ее на обследование в больницу.

Однако суд удовлетворил ходатайство частично: подозреваемую обследуют, но она продолжит находиться под стражей.

Напомним, 2 мая в Киеве неизвестные совершили нападение на защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Вербича. Нападавших было пятеро - три парня и две девушки.

6 мая в Харькове сотрудники СБУ задержали группу людей, которые подозреваются в совершении нападения. Среди них и была Екатерина Лапинский. Один из злоумышленников оказался гражданином России, покинул территорию Украины 4 мая в и скрывается в Польше.

Суд по делу Кернеса перенесли на 18 июня Суд перенес рассмотрение апелляции на арест подозреваемого по делу Бабченко на 18 июня
Теги публикации: арест, нападение, Новости АТО, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Пыталась сделать селфи: в днепровском кафе скончалась посетительница (фото)
В Грузии из выброшенных на свалку яиц родились сотни цыплят (видео)
В Черкасской области местные депутаты накинулись с кулаками на женщину за замечание (видео)
Победительница "Холостяка" вышла замуж: подробности бракосочетания
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь