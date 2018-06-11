Суд продлил арест участницы нападения на бойца АТО

Лапинская будет находиться под арестом до 7 июля

Суд продлил срок содержания под стражей участницы нападения на бойца АТО Дмитрия Вербича Екатерины Лапинской до 7 июля. Об этом свидетельствует видеозапись заседания суда.

Отметим, что адвокаты подозреваемой в очередной раз пытались сократить срок ее пребывания под стражей. В частности, защитники требовали отправить ее на обследование в больницу.

Однако суд удовлетворил ходатайство частично: подозреваемую обследуют, но она продолжит находиться под стражей.

Напомним, 2 мая в Киеве неизвестные совершили нападение на защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Вербича. Нападавших было пятеро - три парня и две девушки.

6 мая в Харькове сотрудники СБУ задержали группу людей, которые подозреваются в совершении нападения. Среди них и была Екатерина Лапинский. Один из злоумышленников оказался гражданином России, покинул территорию Украины 4 мая в и скрывается в Польше.