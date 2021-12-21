ru ua
Вт, 21 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Суд признал запрет российских фильмов в Украине конституционным

Новина українською →
Киев, Вторник 21 декабря 2021 18:58
Суд признал запрет российских фильмов в Украине конституционным Фото: Конституционный суд (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Большая палата Конституционного суда Украины (КСУ) 21 декабря признала соответствующим Основному закону запрет российских фильмов и телепередач. Полный текст решения КСУ будет опубликован позднее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КСУ.

"Суд признал соответствующими Конституции Украины предписания первого предложения абзаца десятого части второй статьи 6 закона Украины "О телевидении и радиовещании", абзаца четвертого части третьей статьи 15, абзаца четвертого части четвертой статьи 15, части шестой статьи 15, части седьмой статьи 15, части первой статьи 15-1, второе предложение части второй статьи 15-1 Закона Украины "О кинематографии", - говорится в сообщении.

Как пояснили в суде, положения этого закона подразумевают запрет на использование и трансляцию в Украине фильмов и телепередач, созданными компаниями и физическими лицами, внесенными в санкционный список, а также произведенных в стране-агрессоре.

Отмечается, что КСУ принял решение по делу, начатому по представлению 47 народных депутатов. На сайте суда опубликована выдержка из вердикта. Полный текст будет обнародован в ближайшее время.

Читайте РБК-Украина в Google News
Конституционный суд Украины Российская Федерация
NEWS
Путин назвал Макрону условие для проведения нормандской встречи
Путин назвал Макрону условие для проведения нормандской встречи
DAILY
Свалка на орбите. Чем грозит космический мусор и как с ним хотят бороться
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Свалка на орбите. Чем грозит космический мусор и как с ним хотят бороться