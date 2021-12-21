ru ua
Ср, 22 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Суд визнав заборону російських фільмів в Україні конституційною

Новость на русском →
Київ, Вівторок 21 грудня 2021 18:58
Суд визнав заборону російських фільмів в Україні конституційною Фото: Конституційний суд (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Велика палата Конституційного Суду України (КСУ) 21 грудня визнала відповідною Основному закону заборону російських фільмів і телепередач. Повний текст рішення КСУ буде опублікований пізніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КСУ.

"Суд визнав відповідними Конституції України приписи першої пропозиції абзацу десятого частини другої статті 6 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", абзацу четвертого частини третьої статті 15, абзацу четвертого частини четвертої статті 15, частини шостої статті 15, частини сьомої статті 15, частини першої статті 15-1, другу пропозицію частини другої статті 15-1 Закону України "Про кінематографію", - йдеться в повідомленні.

Як пояснили в суді, положення цього закону мають на увазі заборону на використання і трансляцію в Україні фільмів і телепередач, створеними компаніями і фізичними особами, внесеними до списку санкцій, а також вироблених в країні-агресорі.

Зазначається, що КСУ прийняв рішення у справі, розпочатій за поданням 47 народних депутатів. На сайті суду опубліковано витяг з вердикту. Повний текст буде оприлюднено найближчим часом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Конституционный суд Украины Російська Федерація
NEWS
Путін назвав Макрону умову для проведення нормандської зустрічі
Путін назвав Макрону умову для проведення нормандської зустрічі
DAILY
Стіна безпеки. Як Україна хоче відгородитися від Білорусі і що може цьому завадити
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Стіна безпеки. Як Україна хоче відгородитися від Білорусі і що може цьому завадити