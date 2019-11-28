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Суд признал законным решение о передаче УМХ в управление АРМА

Новости » Общество     28.11.2019 - 14:31
Суд признал законным решение о передаче УМХ в управление АРМА
Иллюстративное фото (facebook.com umhgroup)

Апелляционный суд не согласился с позицией адвокатов

Киевский апелляционный суд признал законным решение о передаче Украинского Медиа Холдинга (УМХ) в управление Национальному агентство по управлению активами, полученными коррупционным путем (АРМА). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление суда.

Указано, что суд рассмотрел апелляцию адвокатов УМХ на решение Печерского райсуда Киева от 9 сентября, которым арестованные активы УМХ были переданы в управление АРМА.

Адвокаты в своей жалобе отмечали, что передача активов приведет к потере их экономической стоимости, кроме того, по их мнению, следствие Генпрокуратуры не установило конечного собственника УМХ и ошибочно полагает, что им до сих пор являет разыскиваемый бизнесмен Сергей Курченко.

Защита уверяет, что холдинг сменил номинального собственника управляющей компании и теперь им владеет гражданин Гонконга.

Тем не менее, Апелляционный суд не согласился с позицией адвокатов и признал законным решение суда первой инстанции. Таким образом, решение о передаче УМХ в пользование АРМА вступило в силу.

Напомним, в конце 2017 года Печерский районный суд города Киева арестовал активы медиахолдинга.

Ранее президент Владимир Зеленский поручил правительству до конца 2019 года разработать и внести на рассмотрение Верховной рады законопроект относительно урегулирования деятельности СМИ в Украине.

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