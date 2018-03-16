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Суд признал незаконным решение горсовета Николаева об отставке городского головы

НовостиПолитика    16.03.2018 - 17:03
Фото: Александр Сенкевич (facebook.com/senkevich.aleksandr)
Фото: Александр Сенкевич (facebook.com/senkevich.aleksandr)

Суд удовлетворил иск Сенкевича к Николаевскому городскому совету

Судья Центрального районного суда Наталья Черенкова удовлетворила иск бывшего городского головы Николаева Александра Сенкевича к Николаевскому городскому совету об отмене решения о прекращении его полномочий. Об этом стало известно из онлайн-трансляции из зала суда, которая велась на странице Александра Сенкевича в Facebook.

Нарушены права истца, нарушен принцип верховенства права, нарушены нормы законодательства. В связи с этим, иск подлежит удовлетворению, - говорится в постановлении суда.

Также, по словам адвоката Сенкевича Кирилла Юхно, защите необходимо проверить весь текст решения для того, чтобы удостовериться в немедленном восстановлении мэра в должности.

"В мотивированной части решения, когда она (судья – ред.) давала оценку всем нарушениям, она привела также и нормы административного судопроизводства, которые предусматривают немедленное исполнение и немедленное восстановление в должности. Но из того, что мы услышали, в результативной части решения этого не было. Сейчас нужно проверить полный текст решения", - рассказал он.

 

 

Опубліковано Александром Сенкевичем 16 березень 2018 р.

Как ранее сообщало РБК-Украина, Александр Сенкевич подал в суд на решение Николаевского городского совета об оглашении ему недоверия и отправке в отставку, которое было принято 5 октября 2017 года.

В Центральном районном суде Николаева состоялось подготовительное судебное заседание по иску бывшего мера Александра Сенкевича к Николаевскому городскому Совету о признании противоправным и отмене решения горсовета "О досрочном прекращении полномочий городского главы".

Ранее, 5 октября депутаты городского совета Николаева на внеочередной сессии приняли решение о досрочном прекращении полномочий мэра города Сенкевича.

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Теги: Николаев, Александр Сенкевич, Суд
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