Суд не признал ФГВФЛ потерпевшим по делу "Платинум банка"

Фото: "Платинум Банк" (из открытых источников)

Печерский районный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство ликвидатора "Платинум Банка" о признании его потерпевшим в уголовном производстве в отношении сомнительных операций банка.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на постановление Печерского райсуда.

В своем требовании к бывшим членам правления и наблюдательного совета "Платинум Банка" ФГВФЛ указывает: руководствуясь статьей 52 закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" Фонд гарантирования требует возмещения вреда, причиненного ПАО "Платинум Банк" в сумме 1,48 млрд грн. Причем эта сумма должна быть перечислена на счет ФГВФЛ в течение 7 календарных дней с момента отправки данного требования.

Согласно судебным материалами, в рамках указанного уголовного производства следователи полиции установили, что "служебные лица ПАТ "Платинум Банк" осуществили растрату и завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, заключив в период с декабря 2013 года по май 2014 года кредитные договоры с фиктивными предприятиями, причинив ущерб банку в особо крупных размерах на общую сумму более 1,1 млрд грн".

Напомним, в 2017 году заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью для Finbalance, комментируя указанное уголовное производство, заявила, что в мае 2015 года НБУ изменил подходы для определения связанных с банком лиц, в результате чего "Платинум Банком" в июне 2015 года связанными с банком лицами признано определенных заемщиков. Перечень связанных с банком лиц в дальнейшем откорректирован и согласован Национальным банком Украины.

Как известно, в начале июля хозсуд Киева вернул Фонду гарантирования без рассмотрения его исковое заявление к бывших членов правления и наблюдательного совета "Платинум Банка" о солидарном взыскании 1,48 млрд грн (дело №910/6534/20).

Среди ответчиков были в т.ч. Екатерина Рожкова (бывшая и.о. главы правления "Платинум Банка", сейчас - первый заместитель главы правления НБУ), а также Константин Смольский (экс-глава правления "Платинум Банка"), Григорий Гуртовой (экс-глава наблюдательного совета) и другие – всего 12 человек.

По данным ФГВФЛ, объем требований кредиторов "Платинум Банка" - 7,04 млрд грн, оценочная стоимость ликвидационной массы - 1,94 млрд грн, а сумма недостаточности имущества банка для удовлетворения требований кредиторов - 5,1 млрд грн.

На 01.06.2020 вкладчикам "Платинум Банка" в пределах гарантийной суммы были выплачены компенсации на 4,82 млрд грн (98,6% запланированных выплат).

Эксперт Института развития инноваций Артем Петренко убежден, что "у ФГВФЛ обоснованно есть серьезные претензии к качеству работы "Платинум Банка" с кредитным портфелем. Эта же причина стала причиной признания банка неплатежеспособным. В связи с этим у экспертов возникал вопрос о качестве банковского надзора, который осуществлял Национальный банк Украины в те годы".

По мнению эксперта, претензий к работе НБУ в период с 2015 по 2019 год очень много и подчеркивает, что еще одна серьезная претензия со стороны ФГВФЛ к работе НБУ в том, что в период банкопада с рынка выводились те банки, которые можно было спасти.