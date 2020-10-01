Суд не визнав ФГВФО потерпілим у справі "Платинум банку"

Фото: "Платінум Банк" (з відкритих джерел)

Печерський районний суд Києва відмовився задовольнити клопотання ліквідатора "Платинум Банку" про визнання його потерпілим у кримінальному провадженні щодо сумнівних операцій банку.

Про це повідомляє Finbalance із посиланням на ухвалу Печерського райсуду.

У своїй вимозі до колишніх членів правління та спостережної ради "Платинум Банку" ФГВФО вказує: керуючись статтею 52 закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" Фонд гарантування вимагає відшкодування шкоди, заподіяної ПАТ "Платінум Банк" 1,48 млрд грн. Причому ця сума має бути перерахована на рахунок ФГВФО протягом 7 календарних днів з моменту надсилання цієї вимоги.

Згідно з судовими матеріалами, в рамках вказаного кримінального провадження слідчі поліції встановили, що "службові особи ПАТ "Платинум Банк" здійснили розтрату і заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, уклавши у період з грудня 2013 року по травень 2014 року кредитні договори з фіктивними підприємствами, спричинивши шкоду банку в особливо великих розмірах на загальну суму понад 1,1 млрд грн".

Нагадаємо, у 2017 році заступниця глави НБУ Катерина Рожкова в інтерв’ю для Finbalance, коментуючи вказане кримінальне провадження, завила, що у травні 2015 року НБУ змінив підходи для визначення пов’язаних із банком осіб, внаслідок чого "Платинум Банком" у червні 2015 року пов’язаними з банком особами визнано певних позичальників. Перелік пов’язаних з банком осіб надалі відкориговано та погоджено Національним банком України.

Як відомо, на початку липня госпсуд м. Києва повернув Фонду гарантування без розгляду його позовну заяву до колишніх членів правління та спостережної ради "Платинум Банку" про солідарне стягнення 1,48 млрд грн (справа №910/6534/20).

Серед відповідачів були в т.ч. Катерина Рожкова (екс-в.о. глави правління "Платинум Банку", наразі - перший заступник глави правління НБУ), а також Костянтин Смольський (екс-глава правління "Платинум Банку"), Григорій Гуртовий (екс-глава спостережної ради) та інші – усього 12 осіб.

За даними ФГВФО, обсяг вимог кредиторів "Платинум Банку" - 7,04 млрд грн, оціночна вартість ліквідаційної маси - 1,94 млрд грн, а сума недостатності майна банку для задоволення вимог кредиторів - 5,1 млрд грн.

На 01.06.2020 вкладникам "Платинум Банку" в межах гарантійної суми були виплачені компенсації на 4,82 млрд грн (98,6% запланованих виплат).

Експерт Інституту розвитку інновацій Артем Петренко переконаний, що "у ФГВФО обгрунтовано є серйозні претензії до якості роботи "Платинум Банку" з кредитним портфелем. Ця ж причина і стала причиною визнання банку неплатоспроможним. У зв'язку із цим у експертів виникало питання про якість банківського нагляду, який здійснював Національний банк України в ті роки".

На думку експерта, претензій до роботи НБУ в період з 2015 по 2019 рік дуже багато й підкреслює, що ще одна серйозна претензія з боку ФГВФО до роботі НБУ в тому, що в період банкопаду з ринку виводилися ті банки, які можна було врятувати.