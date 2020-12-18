Суд признал аукцион по продаже имущества "Блиц-Информ" законным

Аукцион по продаже имущества банкрота ЧАО "Блиц-Информ" - одного из крупнейших украинских полиграфических предприятий, состоявшийся 18 ноября 2019 года, - признан законным.

Об этом говорится в решении Хозяйственного суда Киева, отмечается в пресс-релизе "Палп Милл Принт".

Так, 16 декабря 2020 года суд принял решение по делу №910/2592/19, которым отказал в удовлетворении исков АО ”Асвио Банк", общества с ограниченной ответственностью "Арумтек", Акционерного общества "Государственный экспортно-импортный банк Украины", общества с ограниченной ответственностью "Текур" и компании "ЮПиЭм Сейлз Й".

Судом установлено отсутствие нарушений со стороны ликвидатора и других участников процесса в процедуре подготовки и проведения аукциона.

Владельцем активов банкрота ЧАО "Блиц-Информ" стало ООО "Палп Милл Принт".

"Очевидно, что этот первый шаг является самым важным для репутации Украины в глазах иностранных инвесторов и возвращает веру в правосудие", - подчеркнул совладелец и генеральный директор ООО "Палп Милл Принт" Олег Дубровка.

Вместе с тем он отметил, что ситуацию все еще нельзя назвать стабильной, ведь законные владельцы имущества испытывают значительное давление со стороны отдельных представителей правоохранительных органов.

В рамках уголовного производства, вроде по факту совершения растраты имущества ликвидатором "Блиц-Информ", проводятся следственные действия, хотя ряд проверок деятельности ликвидатора "Блиц-Информ", инициированных АО "Урексимбанк", завершились выводами об отсутствии каких-либо нарушений в процедуре подготовки и проведения аукциона.

"Наверное результатов проверок специализированного органа и решения суда о законности проведенного аукциона маловато для наших правоохранительных органов. Поэтому приходится быть начеку и находиться в постоянном ожидании новых вызовов. И все это отнюдь не идет на пользу инвестиционному климату нашего государства", - сказал Олег Дубровка.

Напомним, ЧАО "Блиц-Информ" - предприятие полиграфической промышленности в Киеве. Долгое время оставалось одним из лидеров в издательской и полиграфической сферы в Украине и производило свыше 70 % промышленной продукции Деснянского района.