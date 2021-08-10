Суд приостановил процедуру отбора нового поставщика газа для ОПЗ по заявлению "Агро Газ Трейдинг"   

По заявлению компании "Агро Газ Трейдинг", являющейся поставщиком давальческого сырья для Одесского припортового завода с лета 2019 года, Хозяйственный суд Одесской области вынес решение, согласно которому ОПЗ запрещено заключать договор на поставку газа по давальческому контракту с компанией DACHEX SHIPPING PTE. LTD.

Судебное решение принято в качестве меры обеспечения.

“05.08.2021 года Хозяйственный суд Одесской области вынес постановление по иску ООО "Агро Газ Трейдинг", согласно которому АО "Одесский припортовый завод" запрещено заключать договор на переработку давальческого сырья и предоставление услуг по отгрузке готовой продукции с компанией DACHEX SHIPPING PTE. LTD. Постановление вступило в законную силу 05.08.2021 года и подлежит немедленному исполнению", - сказано в заявлении компании.

В АГТ также отмечают, что меры обеспечения иска в виде запрета АО "Одесский припортовый завод" заключать договор по переработке давальческого сырья не ограничат права последнего.

"23.06.2021 года между ООО "Агро Газ Трейдинг" и АО "Одесский припортовый завод" был заключен договор на переработку давальческого сырья, который действует до окончания календарного месяца, в котором заключен договор по результатам процедуры отбора заказчика работ по переработке давальческого сырья, но не позднее 31.10.2021 года”, - добавили в АГТ.

В компании отмечают, что в ходе конкурсного отбора имели место нарушения ранее установленных руководящими органами ОПЗ правил, что послужило причиной соответствующего судебного решения.

"15.04.2021 года на официальном сайте АО "Одесский припортовый завод" было опубликовано объявление об определении даты электронного аукциона в рамках конкурса по отбору поставщика давальческого сырья. При этом компания DACHEX SHIPPING PTE. LTD. к участию в электронном аукционе в связи с нарушением пп. 14 п. 3.4.5 Порядка отбора, а именно непредоставление копии последней годовой финансовой отчетности участника, подтвержденной аудиторским заключением, допущена не была. В дальнейшем проведения электронного аукциона было остановлено на основании постановления Хозяйственного суда Одесской области от 20.04.2021 года и возобновлено после отмены судом мер обеспечения иска в соответствии с постановлением от 08.07.2021 года", - сказана в заявлении.

В то же время по результатам проведения АО "Одесский припортовый завод" 12.07.2021 года третьего этапа процедуры отбора и определения заказчика работ по переработке давальческого сырья победителем была признана компания DACHEX SHIPPING PTE. LTD., которая ранее АО "Одесский припортовый завод" не была допущена к участию в электронном аукционе, что свидетельствует о нарушении руководящими органами последнего ранее утвержденного Порядка отбора, отмечают в АГТ.

В АГТ также заявляют о готовности к дальнейшему рассмотрению дела по существу и продолжении выполнения всех обязательств перед ОПЗ.

"Агро Газ Трейдинг" готово к дальнейшему рассмотрению дела по существу в судебных инстанциях для обеспечения прозрачной и объективной процедуры отбора поставщика давальческого сырья для АО "Одесский припортовый завод". При этом ООО "Агро Газ Трейдинг" обеспечит выполнение действующих соглашений с АО "Одесский припортовый завод" в полном объеме для гарантирования бесперебойной работы последнего", - резюмировали в АГТ.