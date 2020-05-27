Суд принял решение о символике СС "Галичина"

Окружной административный суд Киева признал противоправными выводы Украинского национального института памяти, признающие символику 14 гренадерской дивизии войск СС "Галичина" такой, что не подпадает под закон о запрете коммунизма и нацизма. Своим решением суд обязал Институт нацпамяти воздержаться от распространения данных выводов.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

"…ОАСК признал противоправными действия ответчика о даче заключения о том, что символика 14 гренадерской дивизии войск СС "Галичина" (1-й Украинской дивизии УНА) в соответствии с действующим законодательства Украины не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, распространение которой запрещено в Украине. Суд обязал Украинский институт национальной памяти и ее должностных лиц воздержаться от распространения указанного вывода, изложенного в письме от 16 мая 2017 по №01/1015", - сообщили в суде.

При этом в самом Институте нацпамяти в комментарии РБК-Украина сообщили, что пока не получали полное решение суда.

"Мы еще не получили решение суда с полной мотивацией, поэтому пока не можем комментировать его. Наши юристы не были допущены к этому судебному процессу", - сообщил директор Института Антон Дробович.

Он заверил, что реакция Института будет после получения официального решения суда.

Отметим, 16 мая 2017 года бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович представил выводы, в которых сообщил, что символика СС "Галичина" не подпадает под закон о запрете нацизма и коммунизма. После этого в суд поступил иск с требованием признать такие выводы противоправными. Как отметили в ОАСК, сам Вятрович выступал в судебном процессе в качестве третьего лица, при этом не явился ни на одно из 20 открытых судебных заседаний. 6 ноября и 4 декабря 2019 года суд постановлениями признавал явку Вятровича обязательной.

Напомним, в 2015 году Верховная рада приняла правительственный законопроект об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, которым запретила их пропаганду и символику.