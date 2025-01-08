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Суд повторно выдал ордер на арест отстраненного президента Южной Кореи

Среда 08 января 2025 01:35
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Суд повторно выдал ордер на арест отстраненного президента Южной Кореи Фото: президент Республики Корея Юн Сок Ёль (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Южнокорейский суд повторно выдал ордер на арест президента Южной Кореи Юн Сок Еля. Ему был объявлен импичмент из-за попытки мятежа путем введения в стране военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Агентстве по расследованию коррупции сообщили, что следователи, стремящиеся допросить Юна по обвинениям в организации мятежа, пытались исполнить ордер на его арест.

Адвокаты Юна подали в сеульский суд запрос на судебный запрет, чтобы аннулировать ордер на арест, но в воскресенье, 6 января, суд отклонил его.

Дело Юн Сок Ёля

3 декабря президент Юн Сок Ель объявил военное положение в Республике Корея. Таким образом глава государства намеревался запретить деятельность оппозиции и ввести цензуру в СМИ.

Решение Юна спровоцировало острый политический кризис и столкновения сторонников оппозиции с военными.

Парламент и правительство страны решили отменить военное положение в стране. Впоследствии Юн отменил военное положение, оно продлилось чуть менее 6 часов. Оппозиция в парламенте отстранила президента и запустила процедуру импичмента.

27 декабря Конституционный суд Республики Корея начал рассмотрение дела об импичменте Юн Сок Елю.

1 января Западный окружной суд Сеула выдал ордер на арест президента.

Однако руководителя следственного отдела заблокировала живая цепь из сотен сотрудников президентской службы безопасности и военных возле резиденции главы государства.

Антикоррупционное агентство обратилось к полиции с просьбой арестовать президента страны.

Во вторник руководитель следственного отдела заявил, что они по-прежнему полны решимости доставить Юна в суд.

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