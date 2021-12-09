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Суд поставил точку в деле Scania

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Украина, Четверг 09 декабря 2021 17:00
Суд поставил точку в деле Scania Фото: Scania (drive.com.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Северный апелляционный суд города Киева принял решение в пользу ООО "Скания Украина" на иск от бывшего дилера ООО "Проскан", который требовал многомиллионную компенсацию в качестве упущенной выгоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Суд подтвердил право на расторжение договора с дилером, которое инициировало ООО "Скания Украина" в 2018 году на основании того, что с 2017 года ООО "Проскан" никакой деятельности не вело и не имело ни в собственности, ни в аренде никаких помещений, где предприятие могло бы осуществлять свою хозяйственную деятельность в соответствии с требованиями, прописанными в дилерском договоре.

Суд упразднил решение суда первой инстанции о возмещении 164,4 млн гривен в качестве упущенной выгоды.

"Справедливость есть, если в нее верить и бороться. Мы благодарны посольству Швеции в Украине, Шведской Бизнес Ассоциации, Европейской Бизнес Ассоциации, Американской торговой палате, Немецко-украинской промышленно-торговой палате, ВААИД, журналистам, партнерам, дилерам и сотрудникам, которые поддержали нас в этой борьбе. Отдельную искреннюю благодарность хотим выразить ВСК по вопросам защиты прав инвесторов и ее главе Галине Янченко за небезразличие, твердую позицию и усилия, направленные на улучшение инвестиционного климата в Украине. И, конечно, приветствуем решение Северного апелляционного суда города Киева о возобновлении справедливости по этому делу", - заявили в пресс-службе компании.

Напомним, в 2018 и 2019 годах два бывших партнера Скания Украина - "Журавлына" (г. Сарны Ровенской области) и "Проскан"(г. Киев) подали иски в хозяйственные суды Украины и требовали в качестве упущенной выгоды - 123 и 164.4 млн грн соответственно.

На взаимосвязь этих двух дел указывал тот факт, что во время судебных заседаний "Журавлыны" против "Скания Украина" С.В. Крикуненко, совладелец и директор ООО "Проскан", выступал или в качестве третьего лица, или вообще представителем "Журавлыны" в судах. А основной "доказательный элемент" исков от "Журавлыны" и "Проскана" базировался не на документах, а на одном и том же выводе Львовского НИИ судебных экспертиз, заказчиком которого был ООО "Проскан".

20 октября 2021 года Верховный суд поставил финальную точку в судебном деле с ООО "Журавлына" - кассация на решение Северного апелляционного суда отклонена без права обжалования.

Ранее Северный апелляционный суд города Киева принял решение в пользу ООО "Скания Украина" по делу "Проскан".

Scania CV AB (Швеция) является частью группы Volkswagen, в которую входят 12 брендов легковых и коммерческих автомобилей из семи европейских стран.

На территории Украины Scania CV AB действует с 1990-х годов через официального дистрибьютора (аффилированную украинскую компанию ООО "Скания Украина") и сеть дилеров.

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