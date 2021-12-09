Суд поставив крапку у справі Scania

Північний апеляційний суд міста Києва ухвалив рішення на користь ТОВ "Сканія Україна" на позов від колишнього дилера ТОВ "Проскан", який вимагав багатомільйонну компенсацію як втрачений зиск.

Суд підтвердив право на розірвання договору з дилером, яке ініціювало ТОВ "Сканія Україна" у 2018 році на підставі того, що з 2017 року ТОВ "Проскан" жодної діяльності не вело та не мало ні у власності, ні в оренді жодних приміщень, де підприємство могло б провадити свою господарську діяльність відповідно до вимог, прописаних у дилерському договорі.

Суд скасував рішення суду першої інстанції про відшкодування 164,4 млн гривень як як втрачений зиск.

"Справедливість є, якщо в неї вірити та боротися. Ми вдячні посольству Швеції в Україні, Шведській Бізнес Асоціації, Європейській Бізнес Асоціації, Американській торговій палаті, Німецько-українській промислово-торговій палаті, ВААІД, журналістам, партнерам, дилерам та співробітникам, які підтримали нас у цій боротьбі. Окрему щиру подяку хочемо висловити ТСК з питань захисту прав інвесторів та її голові Галині Янченко за небайдужість, тверду позицію та зусилля, спрямовані на покращення інвестиційного клімату в Україні, і, звичайно, вітаємо рішення Північного апеляційного суду міста Києва справедливості у цій справі", - заявили у прес-службі компанії.