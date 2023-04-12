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Суд помістив черкаського митрополита УПЦ МП під домашній арешт

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Середа 12 квітня 2023 17:23
Суд помістив черкаського митрополита УПЦ МП під домашній арешт Фото: митрополит УПЦ МП Феодосій (facebook.com/Cherkasy.Blagovestnik)
Автор: Іван Носальський

Суд обрав запобіжний захід черкаському митрополиту УПЦ МП Феодосію. Священика помістили під домашній арешт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Черкаську єпархію УПЦ МП у Facebook.

Згідно з рішенням суду, митрополит Феодосій зобов'язаний провести наступні два місяці під цілодобовим домашнім арештом. Він також носитиме електронний браслет.

За інформацією ЗМІ, такий запобіжний захід просила для священика прокуратура.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що голові Черкаської єпархії УПЦ Московського патріархату оголосили підозру. Він міг заперечувати агресію Росії проти України та виправдовувати дії окупантів.

Також ми писали, що 1 квітня суд відправив під домашній арешт митрополита УПЦ МП Павла. Його підозрюють у виправданні агресії Росії.

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Черкаси УПЦ МП Суд Запобіжний захід
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