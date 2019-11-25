Суд в Польше арестовал подозреваемых в нападении на украинца

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Суд назначил подозреваемым содержание под стражей в течение трех месяцев

Суд в Польше арестовал двух мужчин, которых обвиняют в покушении на убийство украинского студента и причинение ему серьезных телесных повреждений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Как сообщается, суд назначил им содержание под стражей в течение трех месяцев.

Напомним, 20 ноября в Кракове двое мужчин нанесли ножевые ранения 20-летнему студенту из Украины. В результате расследования сотрудники правоохранительных органов задержали двух граждан Украины 19 и 20 лет, имевших при себе ножи.

Напомним, в Польше в Садковице в Лодзинском воеводстве в холодильной камере были обнаружены тела двух украинцев. Полиция получила сообщения от владельцев хранилища фруктов об обнаружении двух тел вечером 10 ноября.

Как сообщало ранее РБК-Украина, в польском городе Сохачев в конце августа убили 26-летнюю жительницу Львовской области. Правоохранители установили, что к убийству был причастен украинец.

После преступления он уехал на территорию Украины. Польские правоохранители обратились за помощью к Нацполіції и сотрудничают в вопросе задержания злоумышленника.

Кроме того, в турецкой Анталье задержали местного жителя, которого обвиняют в убийстве 42-летней украинки. Сообщается, что убийство произошло 4 сентября возле пляжа "Анталия Лайф Парк".