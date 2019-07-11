Суд подтвердил вину России решением в пользу военнопленного, - "Сила права"

Гороховский районный суд Волынской области 9 июля удовлетворил подготовленное "Силой права" заявление и установил юридический факт пребывания Сергея Бойко в плену у контролируемых Российской Федерацией вооруженных формирований на оккупированной территории Донецкой области Украины вследствие вооружённой агрессии Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы Андрея Сенченко.

Отмечается, что в мае 2014-го Бойко был призван в ряды Вооруженных сил Украины и служил в составе воинской части-полевая почта В0116 (1-й отдельный мотопехотный батальон "Волынь"), а затем и в составе сил, выполняющих боевые задачи.

У Сенченко сообщили, что в начале ноября 2014 года в составе боевой группы Сергей получил приказ отправиться на неподконтрольную Украине территорию Донецкой области и забрать тяжело раненного украинского военнослужащего, которого удерживали представители иррегулярных вооруженных формирований РФ.

Группа попала в ловушку. Вместе с товарищами Сергей попал в плен к оккупантам. Провел в застенках архива СБУ в Донецке почти 2 месяца, рассказали в политсиле.

"В каждом процессе "Сила права" доказывает вину России в преступлениях против Украины и украинцев, совершенных на нашей земле. Следующий шаг для Сергея Бойко – подача иска и получение компенсации морального ущерба от государства-агрессора", - отметил глава "Силы права" Андрей Сенченко.