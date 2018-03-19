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Суд подтвердил поручительство по кредиту на более чем 30 млн долларов

НовостиФинансы    19.03.2018 - 16:23
Фото: банк "Форум" (for-(facebook.com-vyacheslav.oleynik.1)
Фото: банк "Форум" (for-(facebook.com-vyacheslav.oleynik.1)

Компания-поручитель пыталась прекратить договор по кредиту в банке "Форум"

ООО "Завод "Галичина", которое выступило поручителем по выданному банком" Форум" кредиту на сумму более 30 млн долларов, пыталось в судебном порядке признать договор поручительства прекращенным. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Как сообщается, суды первой и апелляционной инстанций приняли необоснованную позицию поручителя по этому вопросу, но Верховный Суд, отменив решения судов предыдущих инстанций, подтвердил действие договора поручительства. На балансе компании-поручителя находится значительная часть автозаправочных станций, выступающих обеспечением выполнения кредитных обязательств ООО "Золотой Экватор" перед этим неплатежеспособным банком.

Отметим, что в производстве хозяйственного суда Волынской области находится дело № 903/1291/14 по иску ПАО "Банк "Форум" к ООО "Завод "Галичина" о взыскании 33,16 млн долларов задолженности с поручителя по кредитному договору от 29 марта 2013 должником по которому является ООО "Золотой Экватор". Рассмотрение указанного дела было остановлено до вынесения судебного решения о прекращении договора поручительства.

Напомним, ранее в своем материале РБК-Украина рассказало о том, какие новые правила ожидают банкротов и должников банков.

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Теги: кредит, банки, Форум
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