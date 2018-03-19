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Суд підтвердив поручительство по кредиту на більш ніж 30 млн доларів

НовиниФінанси    19.03.2018 - 16:23
Фото: банк "Форум" (for-(facebook.com-vyacheslav.oleynik.1)
Фото: банк "Форум" (for-(facebook.com-vyacheslav.oleynik.1)

Компанія-поручитель намагалася припинити договір по кредиту в банку "Форум"

ТОВ "Завод "Галичина", яке виступило поручителем за виданим банком" Форум" кредитом на суму понад 30 млн доларів, намагався в судовому порядку визнати договір поруки припиненим. Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів фізосіб.

Як повідомляється, суди першої та апеляційної інстанцій прийняли необґрунтовану позицію поручителя з цього питання, але Верховний Суд, скасовуючи рішення судів попередніх інстанцій, підтвердив дію договору поруки. На балансі компанії-поручителя знаходиться значна частина автозаправних станцій, які виступають забезпеченням виконання кредитних зобов'язань ТОВ "Золотий Екватор" перед цим неплатоспроможним банком.

Відзначимо, що в провадженні господарського суду Волинської області знаходиться справа № 903/1291/14 за позовом ПАТ "Банк "Форум" до ТОВ "Завод "Галичина" про стягнення 33,16 млн доларів заборгованості з поручителя за кредитним договором від 29 березня 2013 боржником за яким є ТЗОВ "Золотий Екватор". Розгляд зазначеної справи було зупинено до винесення судового рішення про припинення договору поруки.

Нагадаємо, раніше у своєму матеріалі РБК-Україна розповіло про те, які нові правила очікують банкрутів та боржників банків.

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Теги: кредит, банки, Форум
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